Россияне молятся за онкобольную Новикову: болезнь сорвала грандиозные планы 75-летней артистки

25 ноября на сцене Московского театра "Школа современной пьесы" должен был состояться творческий вечер народной артистки России Клары Новиковой. Она хотела представить лучшие миниатюры прошлых лет, импровизации и монологи, любимые истории и анекдоты, новые номера, которые ещё не успели прозвучать в телевизионном эфире. Но у судьбы были другие планы.

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