Певица Слава станет бабушкой Тесты Удовиченко сломала позвоночник Игры Сонник

Топ новостей недели

Воняло на все Останкино: Якубовича не стало на 77 году жизни
Ушла легенда: Россияне потеряли 71-летнего Садальского
Сгоревшую заживо Вику Боню хоронят на святой земле: Так она выглядит
Удравшая из Израиля Пугачева молит о возвращении опального мужа в Россию: Обошла немало кабинетов
партнеры
Четверг
19 января
Лента новостей
15:50
"Показала накладной живот": Ждущая ребенка Орлова предъявила суррогатную маму
15:30
Как к Началовой: на могилу Чуриковой началось массовое паломничество
15:10
"Отдыхаем": Роковая брюнетка засветилась на отдыхе с Лепсом в отражении стекла
14:50
"Чтобы ты нас венчала": дочь Янковского заявила матери о свадьбе за бугром
14:38
Укутанный украинским флагом труп клявшего Россию Кикабидзе вынесли под веселые песни
14:30
Любовь осталась в прошлом: Бывшая Ефремова поставила на себе крест
14:10
В полном отчаянии: Вернувшийся в Россию скандалист Панин пал на колени перед влиятельным мужчиной
13:50
Куда сходить в Москве: афиша с 20 по 27 января
13:30
"Жена отговаривала": Замотанное в тряпку тело Газманова нашли на краю проруби после смерти
13:10
Выгодно ли брать кредит в кризис?
12:50
В возрасте 76 лет умер режиссер Николай Досталь
12:30
"Включил внутренний стержень": Настоящий отец детей Пугачевой забрал одного ребенка
12:10
Уверен в победе: адвокат Добровинский растоптал "причастного" к смерти Моисеева директора
11:50
Готовимся к свиданию: как создать в квартире романтическую атмосферу
11:30
Разбитый портрет и выгоревшие цветы: на запущенную могилу Быстрицкой никто не ходит
11:10
Звезда фильма "Чернокнижник" пропала в горах Калифорнии
10:50
Пойман в окружении баб: Поставивший точку в разводе Маликов начал новую жизнь
10:30
В Екатеринбурге загорелась нелегальная свалка
10:10
Ухаживает за ней: Расфуфыренная вдова засветилась на могиле Абдулова с новым любовником
09:50
На МКАД водитель грузовика влетел в такси и погиб
09:30
Больше не увидим: Орущему националистические лозунги Меладзе дали пинка из России
09:10
"Горы, море, пальмы": подсидевшая Урганта Галич сбежала от ипотеки
08:50
"Животик пока небольшой": певица Слава сияет счастьем от новости о беременности
08:20
Потратившая миллионы на платье Штурм осталась без всего: Зачем же так?
08:00
Как добиться своего при помощи слов
06:08
Тест: знаете ли вы женихов Анастасии Волочковой?
04:27
Топовые ЖК бизнес-класса по итогам 2022
02:18
Квартиры внутри МКАД подешевели на 5%
00:00
Крещение Господне: приметы и традиции 19 января в Богоявление
22:00
"Осталось не так много времени": состояние пропавшей Пьехи перестало быть секретом
21:00
"Сделали операцию": стала известна причина ухода травмированной Удовиченко
20:40
"Отдыхаю не одна": умотавшая на Мальдивы Волочкова променяла жениха на другого
20:00
"У меня орудуют мошенники": скрывающаяся Решетова публично заявила об обмане подписчиков
19:40
"Делала у хирурга": возмущенная Рудковская рассказала о своей пластике
19:20
"Что с лицом?": поклонники перестали узнавать Юлию Ковальчук
19:00
Порвавшая с Прилучным Муцениеце назвала бывшего клоуном: Сложно
18:40
Место выбрала сама: вдову Этуша похоронят рядом с мужем на Новодевичьем кладбище
18:20
"Пальцы ног не чувствую": совершившая роковую ошибку Боня закончила свой путь
18:00
"Мошенник!": Семенович с воплями набросилась на обманувшего ее мужика
17:40
"Мне смешно": забравшаяся наверх с помощью мужа Подольская публично оскалилась
17:20
Вход запрещен: к сраженному инсультом Краско перестали пускать людей
17:00
"Хочется сорваться": истощенный Пьеха вывалил все проблемы
16:40
Спустили миллион: Заворотнюк провожают в последний путь в трауре и цветах
16:40
Объявившая о браке с Гордоном Барановская заговорила о беременности: Мама и папа
16:20
Неудачные браки, тайная приемная дочь, борьба с раком: что случилось с актрисой Симоновой
16:00
Легли рядышком: связь Чуриковой с мужем Алентовой вскрылась после смерти
15:40
Пристроились сзади: Истосковавшаяся по интиму Волочкова затащила в постель четырех мужиков
15:20
"На грани выживания": российским пенсионерам предрекли нищенскую судьбу
15:00
Раздвинувшая ноги перед толпой Волочкова засветила пышную растительность: Поласкала пальчиками
14:40
"Не удовлетворяет": Сосущая жена Цекало шокировала размером колыхающейся груди
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Тихо ушел: Пораженного сепсисом Костомарова больше нет
В скандале с оскорбившем россиян Якубовичем поставлена жирная точка
"Я приехал": оскандалившийся миленок Пугачевой поставил россиян на уши
Пристроились сзади: Истосковавшаяся по интиму Волочкова затащила в постель четырех мужиков
"Крик сердца": Билан после диагноза ВИЧ доживает остаток дней
Спустили миллион: Заворотнюк провожают в последний путь в трауре и цветах
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Показала накладной живот": Ждущая ребенка Орлова предъявила суррогатную маму

Ольга Орлова раскрыла правду
прочитано 78 раз

Беременность 45-летней экс-солистки "Блестящих" наделала много шума: никто не ожидал, что в столь позднем возрасте она решится на второго ребенка. Неудивительно, что вокруг ее интересного положения ходит много слухов. Несмотря на то, что Ольга Орлова заявила, что вынашивает ребенка сама, ее постоянно подозревают в подлой лжи.

ПО ТЕМЕ

Беременная Орлова заговорила о рукоприкладстве со стороны мужа: Руки распускает

 Ольга Юрьевна Орлова

Ольга Юрьевна Орлова певица

Практически с самого начала беременности в адрес звезды "Дома-2" посыпались обвинения в том, что она водит за нос народ и на самом деле носит накладной живот. И как бы сильно артистка не настаивала на своем, некоторые до сих пор не верят ее словам. Очевидно, что певица порядком устала от всевозможных слухов, а потому время от времени опровергает лживые новости о себе.

Например, сегодня Ольга Орлова сделала подборку материалов, появившихся на просторах Интернета. Опубликовав одну из новостей, она можно сказать, предъявила суррогатную маму, ведь именно это словосочетание появилось на странице певицы.

"Шок!!! Ольга Орлова показала накладной живот. Суррогатной маме таки быть", – гласит заголовок.

Возмущенная звезда "Дома-2" дала понять, что это ложь и призвала своих поклонников не верить прессе, а также получать всю информацию из первого источника – то есть, от нее. Хочется пожелать телеведущей сил, чтобы пережить этот поток оскорбляющей ее информации.

Ольга Орлова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 января 2023, 15:50 Источник: Соцсети • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Орлова, Катина, Лайвли и другие знаменитости, которые родят в 2023 году

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Включил внутренний стержень": Настоящий отец детей Пугачевой забрал одного ребенка

Был роман с Пугачевой
Шоу-бизнес

В полном отчаянии: Вернувшийся в Россию скандалист Панин пал на колени перед влиятельным мужчиной

Алексей Панин в Москве
Шоу-бизнес

Пойман в окружении баб: Поставивший точку в разводе Маликов начал новую жизнь

Маликов рассказал о чувствах
Недвижимость

"Горы, море, пальмы": подсидевшая Урганта Галич сбежала от ипотеки

Блогерша хочет уехать

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 16 по 22 января 2023 года
Гороскоп на неделю с 9 по 15 января 2023 года
Гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2023 года
Гороскоп путешествий на 2023 год: для всех знаков зодиака

Здоровье

"Вплоть до онкологии": почему изжога сводит людей в могилу
"Знаете, как уговаривали?": аферисты из частных клиник загнали пенсионерок в долговые ямы
Не лечит, а калечит: доктор Мясников назвал смертельно опасный витамин
Осторожно – тонкий лед: как помочь провалившемуся на водоеме

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2023 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+