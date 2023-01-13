Взрезанная после родов звезда "Дома-2" кричит на всю округу: Боль

Современная косметология творит чудеса, и это было доказано многократно. Она включает в себя омолаживающие и лечебные процедуры, к которым, как правило, частенько прибегают знаменитости. Есть те звезды, которые скрывают свои походы к косметологам, и те, которые охотно рассказывают о своих бьюти-проблемах и их решениях. Взять хотя бы звезду "Дома-2" Ирину Пинчук, которая, напомним, в позапрошлом году стала мамой. Она родила сына.
Бывшая участница скандального проекта, используя свой телеграм-канал, кричит, образно говоря, на всю округу о своей проблеме – растянутой коже на животе. Звезда обратилась к косметологу. Она опубликовала свое фото, сделанное в клинике, и написала: "Кожа на животе-это прям моя боль". Звезда реалити-шоу "Дома-2" пообещала поделиться результатом позже.
Пинчук и не такое переживала. Как пишут в Сети, девушка перенесла немало пластических операций. Значит, ее кожа была взрезана как минимум несколько раз. Справедливости ради стоит отметить, что с годами брюнетка стала лишь краше.
Не так давно "Дни.ру" уже писали о бывшей участнице "Дома-2" Ирине Пинчук. Поступала информация о том, что девушка решилась на очень дорогую покупку – приобретение недвижимости в ОАЭ.