"Назовите сумму": сорящая деньгами Орлова нашла новое развлечение

Беременная певица и ведущая Ольга Орлова запустила любопытный конкурс в своих социальных сетях.

45-летняя певица и телеведущая Ольга Орлова наслаждается последними месяцами второй беременности. Совсем скоро она встретится с долгожданной дочкой вместе с мужем Валерием — седовласым московским бизнесменом. Но далеко не все разделяют счастье экс-солистки "Блестящих".

В Сети массово распространена теория, что живот Орловой — накладной. Якобы ребенка вынашивает суррогатная мама, а женщина просто играет роль беременной. Сначала Ольга бурно реагировала на такие комментарии, а сейчас нашла новое развлечение — она готова на сделку с хейтерами.

"Назовите сумму, а я вам предоставлю видеодоказательство", — пообещала Ольга Орлова. Если окажется, что беременность не настоящая — человек заберет деньги. Но если это не обман, а под одеждой Орловой кроется не накладная подушка — деньги уйдут на лечение нуждающегося ребенка.

Таким образом, Ольга Орлова хочет уже отделаться от скептически настроенных поклонников. Но, неудивительно, что и после слов о пари нашлись недовольные. В социальных сетях ведущую назвали транжирой, сорящей деньгами. Судя по всему, какое бы действие не совершила Орлова, на нее всегда обрушится негатив.