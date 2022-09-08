"Любимый": нацепившая старческое барахло Загитова прилипла к знойному красавцу

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова не только смогла реализоваться в российском спорте, но и строит карьеру на телевидении. Она уже была ведущей одного из самых рейтинговых шоу Первого канала "Ледниковый период". Несмотря на критику хейтеров, Загитова справилась с новой ролью и осталась в профессии.
Однако в последнее время российская фигуристка Алина Загитова стала сама на себя не похожа. В ней уже не узнать ту юную девочку, которая с легкостью завоевала олимпийский триумф. Теперь она взрослая 20-летняя молодая женщина, которая продолжает меняться день ото дня.
В своем телеграм-канале Алина Загитова показала свежее фото, на котором предстала в просторном кардигане на пуговицах рядом с молодым красавцем-лыжником Александром Большуновым. Фанаты с восторгом восприняли снимок и рассыпались в комментариях.
"Любовь морковь"; "Ооо, мой любимый"; "Две легенды"; "Сан Саныч любит олимпийских чемпионок"; "Где это? Алина в тренировочном костюме. Радует новостями"; "С Лигой ставок что ли намечается движуха?"; "Алинка соревнуется с собственными весами".
Некоторые фанаты подметили, что Загитова немного набрала в весе в последнее время, а кто-то предположил, что она скрывает за просторным старческим барахлом изменившуюся фигуру.