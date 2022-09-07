"Сомнений нет": заговорили об интересном положении Риты Дакоты

После развода с певцом Владом Соколовским музыкантша и певица Рита Дакота долго приходила в себя. В тяжелом эмоциональном состоянии она жила на красивейшем острове Бали, где написала несколько трогательных песен. До сих пор во время концертов они вызывают слезы у многих поклонниц и у самой девушки.
Спустя время Дакота показала подписчикам социальных сетей своего нового избранника — Федора. Мужчина занимается творчеством: делает клипы, пишет музыку, занимается съемками и рекламой. Именно на съемках Рита и Федор познакомились, а затем дружба плавно перетекла в любовь.
Сейчас пара вместе уже два года. Федор отлично ладит с дочерью Риты — Мией. Глядя на такую семейную идиллию, поклонники атакуют пару откровенными вопросами — когда уже влюбленные зарегистрируют отношения. Но Рита дала своим фолловерам еще больший повод для радости.
На новом видео в блоге девушка стоит в объемной футболке и джинсах-бойфрендах. Федор нежно обнимает Риту и придерживает ее за живот. Реакция подписчиков не заставила себя ждать — "Беременна!", ликует публика. И хотя официально Дакота еще не признала свое интересное положение, микроблог певицы уже завален поздравлениями. "Ой, как хотелось бы","Сомнений нет", — ждут подписчики ответа Риты.