"Рыдала как тварь": Пропавшую за океаном Варум нашли в столичной забегаловке

Анжелика Варум объявилась на публике после полугодового молчания.

Российская певица Анжелика Варум и ее муж Леонид Агутин пережили немало в этом году. На семью обрушилась волна критики и хейта за то, что пара раскритиковала происходящее в конце зимы.

"Вне зависимости от исхода текущих событий мы семимильными шагами движемся прямиком в ад! Точнее, по общечеловеческим меркам, мы уже в аду! Кто виноват, рассудят потомки, если, конечно, выживут… Большое видится на расстоянии…" – говорила тогда Анжелика Варум.

С февраля Анжелика Варум не появлялась в информационном пространстве, выбрав тактику молчания. Она ушла в подполье, решив отсидеться после того, как соотечественники чуть не приписали ее к числу предателей. Все это время Анжелика Варум была, по некоторым данным, в Майами.

Однако в отличие от Аллы Пугачевой, которая сначала действовала так же, Варум никуда в итоге не уехала и осталась на родине вместе со своими преданными поклонниками. В Сети появилось видео, на котором пропавшая Анжелика Варум выступает в столичной забегаловке. Благодарная публика подпевала жене Агутина ее "Зимнюю вишню" и другие лучшие российские хиты. Судя по реакции зала, дома артистка нужна как нигде больше.

"Ну вот мурашки бегут. Первое видео аж до слез. Какое-то эхо прошлого, беззаботного детства, когда слова этой песни звучали не так"; "Если бы я была певица, и мою песню пел весь зал, я бы рыдала как тварь и не могла петь", – написали фолловеры.