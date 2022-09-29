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Шоу-бизнес
"В невероятной любви": пойманный на ласках с мужиком Козловский сорвал съемки

"В невероятной любви": пойманный на ласках с мужиком Козловский сорвал съемки

Александр Петров и Данила Козловский оказались на новом этапе отношений.
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Саша Петров и Данила Козловский — два красавчика российского кинематографа и главные конкуренты за внимание поклонников. Теперь актеры играют в одной команде — на экраны выходит сериал "Надвое" с участием звездных парней.

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 Данила Валерьевич Козловский

Данила Валерьевич Козловский Актер

 Александр Андреевич Петров

Александр Андреевич Петров актер

Коллег свел вместе режиссер Валерий Тодоровский. Петров рассказывает, что поначалу идея не вызывала восторга у съемочной группы. В воздухе витало напряжение, ведь никто не знал, какие отношения сложатся у звездных соперников. Но в конечном результате все получилось — актеры даже смогли подружиться.

И Козловский, и Петров поймали общее настроение. Правда, несколько раз их смех буквально сорвал съемки. "Отсадите их, чтобы они не разговаривали. Я не могу сцену снимать!" — передает слова Тодоровского Саша Петров.

Кроме этого, актер рассказал, как Тодоровский устроил внутреннее соревнование по красоте любовных сцен. Все ради раззадоривания актеров. Пойманный на ласках с мужиком, то есть на ласковом и дружеском общении, Козловский стал практически любимчиком режиссера. "Но это все было смеха ради, в невероятной любви, простоте", — заканчивает Петров.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Данила Козловский. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
29 сентября 2022, 09:54 Источник: YouTube канал "Кино в деталях" • Требует проверки
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