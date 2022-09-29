"В невероятной любви": пойманный на ласках с мужиком Козловский сорвал съемки

Саша Петров и Данила Козловский — два красавчика российского кинематографа и главные конкуренты за внимание поклонников. Теперь актеры играют в одной команде — на экраны выходит сериал "Надвое" с участием звездных парней.
Коллег свел вместе режиссер Валерий Тодоровский. Петров рассказывает, что поначалу идея не вызывала восторга у съемочной группы. В воздухе витало напряжение, ведь никто не знал, какие отношения сложатся у звездных соперников. Но в конечном результате все получилось — актеры даже смогли подружиться.
И Козловский, и Петров поймали общее настроение. Правда, несколько раз их смех буквально сорвал съемки. "Отсадите их, чтобы они не разговаривали. Я не могу сцену снимать!" — передает слова Тодоровского Саша Петров.
Кроме этого, актер рассказал, как Тодоровский устроил внутреннее соревнование по красоте любовных сцен. Все ради раззадоривания актеров. Пойманный на ласках с мужиком, то есть на ласковом и дружеском общении, Козловский стал практически любимчиком режиссера. "Но это все было смеха ради, в невероятной любви, простоте", — заканчивает Петров.