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Шоу-бизнес
"Вынашивает ребенка": Обрюхаченная Акиньшина вынуждена скрывать правду после интрижки с Козловским

"Вынашивает ребенка": Обрюхаченная Акиньшина вынуждена скрывать правду после интрижки с Козловским

По Сети снова гуляют слухи о романе Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной.
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Имена двух известных актеров слишком часто мелькают рядом друг с другом. Когда сексуальный брюнет разошелся с матерью своего ребенка Ольгой Зуевой, народ шептался, мол, всему виной его интрижка с Оксаной Акиньшиной. При этом Данилу Козловского ни разу не поймали рядом с блондинкой.

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Сейчас вокруг коллег по творческому цеху снова ходят слухи: якобы, они все же вместе, а, по данным некоторых СМИ, сейчас звезды проводят совместный отдых в Турции, где их застукали поклонники. "Стояли как пара", – поделились впечатлениями те самые внимательные отдыхающие.

Как бы там ни было, смотря на Данилу Козловского и Оксану Акиньшину, кажется, что остаются они верны только своей работе, ведь то и дело выходят новые проекты с их участием. На днях на стриминговых платформах появились первые серии второго сезона сериала "Контейнер", где известная блондинка играет главную роль – суррогатную маму по имени Саша.

В первой части картины ее героиня была обрюхачена. "Она вопреки запретам переезжает в дом к семейной паре, для которых вынашивает им ребенка", – описывает происходящее "Комсомольская правда". Во втором же сезоне Саша родит, но встретится лицом к лицу с испытаниями.

Как она с ними справится – вопрос, на который зрители узнают ответ, дождавшись финальных серий. Сама же Оксана Акиньшина правду о новом сезоне вынуждена скрывать, очевидно, что она не имеет права разглашать развитие событий. Да и ей, наверное, не до этого, если же роман с Данилой Козловским – все-таки правда.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Оксана Акиньшина. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 12 сентября 2022, 14:20 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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