"Вынашивает ребенка": Обрюхаченная Акиньшина вынуждена скрывать правду после интрижки с Козловским

По Сети снова гуляют слухи о романе Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной.

Имена двух известных актеров слишком часто мелькают рядом друг с другом. Когда сексуальный брюнет разошелся с матерью своего ребенка Ольгой Зуевой, народ шептался, мол, всему виной его интрижка с Оксаной Акиньшиной. При этом Данилу Козловского ни разу не поймали рядом с блондинкой.

Сейчас вокруг коллег по творческому цеху снова ходят слухи: якобы, они все же вместе, а, по данным некоторых СМИ, сейчас звезды проводят совместный отдых в Турции, где их застукали поклонники. "Стояли как пара", – поделились впечатлениями те самые внимательные отдыхающие.

Как бы там ни было, смотря на Данилу Козловского и Оксану Акиньшину, кажется, что остаются они верны только своей работе, ведь то и дело выходят новые проекты с их участием. На днях на стриминговых платформах появились первые серии второго сезона сериала "Контейнер", где известная блондинка играет главную роль – суррогатную маму по имени Саша.

В первой части картины ее героиня была обрюхачена. "Она вопреки запретам переезжает в дом к семейной паре, для которых вынашивает им ребенка", – описывает происходящее "Комсомольская правда". Во втором же сезоне Саша родит, но встретится лицом к лицу с испытаниями.

Как она с ними справится – вопрос, на который зрители узнают ответ, дождавшись финальных серий. Сама же Оксана Акиньшина правду о новом сезоне вынуждена скрывать, очевидно, что она не имеет права разглашать развитие событий. Да и ей, наверное, не до этого, если же роман с Данилой Козловским – все-таки правда.