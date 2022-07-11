"Очень эротичное фото": поднявший спелый конец Бурунов дал в рот облизнувшейся Семенович

Бывшая солистка группы "Блестящие" и бывшая известная фигуристка Анна Семенович опубликовала горячее фото в своем аккаунте.
На снимке Анна Семенович стоит рядом с российским актером Сергеем Буруновым. Звезда "Полицейского с Рублевки" игриво смотрит в камеру и кормит Анну Семенович черешней. Артист поднял перед ней спелый конец черенка и поднес к ее лицу. Певица при этом хитро улыбается, высунув язык, облизываясь.
"Какой джентельмен, накормил меня черешней. А вы любите эту ягодку?" – написала Анна Семенович.В другом разделе певица спросила фанатов, подходят ли они с Буруновым друг другу. "Как вам наша парочка?" – спросила Семенович.
Фото вызвало неоднозначную реакцию у фанатов. Многие посчитали, что поведение звезд слишком откровенно. Впрочем, поклонники признали, что пара хорошо смотрится вместе.
"Приезжай ко мне, я тебя бананом накормлю"; "Красиво смотритесь! Как сейчас говорят, монтируетесь вместе"; "Анют, вы пара. Я только недавно подумала, а чего она Бурунова не рассмотрит в качестве межа, хороший же мужик"; "Аня растаяла"; "Вызову его на дуэль, чтобы не соблазнял вас"; "Очень эротичное фото", – написали фолловеры.