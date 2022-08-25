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Шоу-бизнес
Домик для больших титей: пышногрудная Семенович позаботилась о прелестях пятого размера

Домик для больших титей: пышногрудная Семенович позаботилась о прелестях пятого размера

Тысячи россиянок, обладающих роскошными формами, могут вздохнуть с облегчением в прямом смысле этого слова. Анна Семенович представила свою коллекцию нижнего белья и купальников, адресованную женщинам с пышными размерами. Кто, как не обладательница самого известного в стране бюста, в деталях знает о сложностях подбора белья на выдающуюся грудь?
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Идея создания идеального белья появилась у Анны несколько лет назад. Певица признается, что на личном опыте знает, с какими проблемами при покупке белья и купальников сталкиваются женщины с большими формами. От задумки до реализации Семенович прошла путь почти в два года.

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 Анна Григорьевна Семенович

Анна Григорьевна Семенович певица, актриса

"К процессу создания своей линии белья и купальников подошла со всей ответственностью, – поглаживает грудь Анюта. – Ведь я знаю насколько важно для нас, девушек с аппетитными формами, чтобы белье выполняло в первую очередь свою главную функцию – правильная поддержка крупной груди, идеальная посадка, распределение нагрузки, но при этом было еще привлекательным и красивым".

Оказалось, что найти грамотных конструкторов и мастеров не так просто. "Бельевые компании привыкли работать по стандартным лекалам, – пояснила Анюта. – У меня же был спецзаказ, за который многие производители не хотели браться, ведь создавать форму белья нужно было с нуля, с учетом всех особенностей. Я общалась с несколькими фирмами, но создать идеальное белье, удовлетворяющее меня полностью у нас не получалось. Ведь прежде всего я ориентировалась на себя и на своих подписчиц в социальных сетях. Проводила опросы, собирала пожелания от девочек с формами. И все их запросы от типа тканей до фактуры застежек были внимательно учтены.

Фото: пресс-служба

Наконец в этом году я встретила профессионалов своего дела из компании Dea Fiori, с которой мы и создали отличную, могу точно сказать, идеальную коллаборацию нижнего белья. Главная особенность – самая правильная поддержка большой груди, которая не только комфортна, но и выглядит красиво и соблазнительно. Женщины точно почувствуют себя богиней. Важно, что сейчас во времена импортозамещения и санкций – отличное время для развития и укрепления нашего отечественного бизнеса. Можно считать, что это и мой скромный вклад в этом направлении. Мое белье и купальники ничем не уступают по качеству иностранным люксовым брендам. А по комфорту для большой груди, во много раз их превосходят. При этом по ценовой категории их сможет себе позволить каждая".

Фото: пресс-служба

К процессу создания и производства своей линии белья и купальников Анна подошла тщательно: придирчиво тестировала будущие модели на себе, вносила коррективы и пожелания, миллиметр за миллиметром проверяла каждый шов. Пожелания певицы были воплощены в цветовом и дизайнерском решении изделий.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Фото: пресс-служба
Автор: 25 августа 2022, 12:50 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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