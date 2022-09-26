"Лобовое столкновение": уснувший за рулем Пригожин рассказал о страшной аварии

Недавний выпуск телепрограммы "Звезды сошлись" на канале НТВ был посвящен режиссеру Сергею Пускепалису. 56-летний мужчина трагически погиб в ДТП. Коллеги и друзья Пускепалиса собрались в студии, чтобы вспомнить яркие моменты жизни режиссера.
Неудивительно, что разговор зашел о проблемах на дорогах и других историях. Так, ведущий передачи Иосиф Пригожин рассказал и о своей страшной аварии. Больше 30 лет назад, 22 апреля 1990 года Иосиф Пригожин на "Жигулях" столкнулся с "Волгой".
"Севастопольский с Нахимовским, лобовое столкновение с "Волгой". Я вылетел. Мы оба ехали на желтый светофора на перекрестке. Он проскакивал, я проскакивал… Достаточно жесткая была история", —делится ведущий. Авария настолько сильно врезалась в его память, что Пригожин даже запомнил время ДТП — два часа дня.
Кроме этого, Иосиф Пригожин добавил, что его автомобиль неоднократно заносило, а бывало, что он отвлекался на телефон и даже засыпал. Уснувший за рулем Пригожин признался, что теперь старается ездить с водителем, особенно в Москве.
Участники разговора Леры Кудрявцевой и Иосифа Пригожина единогласно решили, что ночная дорога, невнимательность и отвлекающие факторы — вот основные причины жутких ДТП.