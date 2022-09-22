Стало известно об уходе Валерии: В другой реальности

Подписчики узнали печальные новости о певице Валерии.

Певица Валерия известна и любима зрителями по песням "Нежность моя" и "Часики". Артистка регулярно ездит по России с концертами, собирая в залах поклонников своего творчества. Кроме этого, певица Валерия для многих пример идеальной жены — вместе с Иосифом Пригожиным пара в браке больше 15 лет.

На днях подписчикам социальных сетей стало известно об уходе Валерии со сцены. В своем блоге она написала большой пост, в котором объясняет причины такого действия.

Певица рассказала, что планирует отменить все сольные концерты в ближайшие месяцы. Непростое решение она приняла в связи с событиями в России. Певица Валерия считает, что музыка должна дарить праздник, радость и веселье, а в текущих обстоятельствах это кажется неуместным.

"Со вчерашнего дня мы живем в другой реальности, и я не могу заставить себя, забыв обо всем на свете, давать сольные концерты, поэтому хочу отменить все объявленные ранее", — грустно отметила певица.

Артистка выразила надежду, что к весне 2023 года ситуация нормализуется. Ей кажется, что следующий год принесет россиянам радость, мир и покой. Обращаясь к поклонникам, певица Валерия просит их о понимании.