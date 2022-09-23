Лишили детей и держат в реанимации: родившая близнецов звезда "Дома-2" взвыла от страшной боли

Звезда скандального шоу "Дом-2" Юлия Ефременкова стала матерью и родила близнецов посредством кесарева сечения. Спустя сутки женщину все еще держат в реанимации из-за осложнений с ЖКТ, и детей ей не отдают.
Тем временем сейчас как рах самое важное время для налаживания лактации, и если его упустить, малышей придется посадить на искусственное вскармливание. Сегодня ей также не разрешили навестить сыновей. Ефременковой делают капельницы, от которых кружится голова. Об этом она рассказала поклонникам в соцсетях.
"Самочувствие паршивое — все время уколы, врачи, УЗИ. Матка, слава Богу, сокращается, а вот с ЖКТ проблемы, поэтому меня не переводят из реанимации. Я так хотела к детям, просто словами не передать, но меня к ним не пускают", – пожаловалась 35-летняя звезда шоу "Дом-2".
В своем телеграм-канале Ефременкова предстала на больничной койке, она еле ворочала языком и рассказывала о тяжелом состоянии.
"Пока все болит, но сказали, нужно потихоньку расхаживаться, поэтому, стиснув зубы, встаю и по чуть-чуть хожу! Живот сильно вздут, из-за этого ужинать не разрешили. А мне как назло жутко хочется", – призналась женщина.