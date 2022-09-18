Готовящаяся к серьезной операции Борисова сбежала от врачей: поставлен диагноз

Дана Борисова никогда не скрывала, что пользуется услугами пластических хирургов. За последние несколько лет знаменитость сделала две липосакции.
Известно, что ведущая убрала лишний жир живота, бедер, рук и ног. Получившийся результат не удовлетворил Дану. При этом звезда не планирует судиться с клиникой, поскольку понимает, что сама не прислушалась к медику.
Теперь стало известно, что Борисова собирается делать операцию по извлечению имплантов. Стоит отметить, что она увеличила грудь до третьего размера семь лет назад и тогда была довольна результатом.
Теперь, как признается ведущая, большой объем груди ей мешает. Борисова убеждена, что после удаления имплантов она будет чувствовать себя лучше и моложе.
Известно, что операция обойдется Дане минимум в 300 тысяч рублей. Кроме того, в программе "Ты не поверишь!" на НТВ Дана рассказала о своем психическом заболевании.
Звезда призналась, что страдает от биполярного расстройства. Из-за этого теледиве приходится периодами наблюдаться в клинике. При этом Борисова не может выдержать под присмотром врачей больше двух дней и сбегает домой.