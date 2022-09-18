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Шоу-бизнес
Готовящаяся к серьезной операции Борисова сбежала от врачей: поставлен диагноз

Готовящаяся к серьезной операции Борисова сбежала от врачей: поставлен диагноз

Дана Борисова собралась делать операцию по извлечению имплантов. Семь лет назад звезда увеличила грудь до третьего размера.
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Дана Борисова никогда не скрывала, что пользуется услугами пластических хирургов. За последние несколько лет знаменитость сделала две липосакции.

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 Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

Известно, что ведущая убрала лишний жир живота, бедер, рук и ног. Получившийся результат не удовлетворил Дану. При этом звезда не планирует судиться с клиникой, поскольку понимает, что сама не прислушалась к медику.

Теперь стало известно, что Борисова собирается делать операцию по извлечению имплантов. Стоит отметить, что она увеличила грудь до третьего размера семь лет назад и тогда была довольна результатом.

Теперь, как признается ведущая, большой объем груди ей мешает. Борисова убеждена, что после удаления имплантов она будет чувствовать себя лучше и моложе.

Известно, что операция обойдется Дане минимум в 300 тысяч рублей. Кроме того, в программе "Ты не поверишь!" на НТВ Дана рассказала о своем психическом заболевании.

Звезда призналась, что страдает от биполярного расстройства. Из-за этого теледиве приходится периодами наблюдаться в клинике. При этом Борисова не может выдержать под присмотром врачей больше двух дней и сбегает домой.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Дана Борисова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 18 сентября 2022, 17:46 Источник: Программа "Ты не поверишь!" на НТВ ✓ Надежный источник
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