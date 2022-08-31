"Загружена препаратами по полной": что употребляет опустившаяся Дана Борисова

Телеведущая Дана Борисова регулярно выкладывает нескромные фотографии в социальные сети. Это и фото в купальнике, и заигрывающие селфи с томным взглядом — все, как положено на таких площадках.
Девушка не скрывает, что за приятной внешностью и хорошей фигурой скрывается хирургическое вмешательство. Сама Дана рассказывает: «Мне убрали лишний жир с живота, спины и части ног. И выкаченный жир добавили в другие части тела, которые мне нужно было увеличить. За операцию я заплатила 600 тысяч. Но результатом очень довольна».
Еще совсем недавно телеведущая страдала от пагубного пристрастия к наркотикам. После целого курса реабилитаций и лечения она забыла о вредной привычке. Правда, от таблеток не отказалась.
«Да, я загружена препаратами, можно сказать, по полной», — так Дана говорит о лечении своего психологического состояния. После тяжелой борьбы с зависимостью, психиатры нашли у нее биполярное расстройство. Кроме того, девушка эпизодически принимает антидепрессанты.
Не все коллеги по шоубизнесу поддерживают стремление Даны к образу инстакрасотки. Певица Азиза в лицо бросила свое мнение — ей «жаль» Дану, она восклицает «в кого ты превратилась?». Кажется, Азиза забывает, что поддержание молодости через «уколы красоты» — это тоже вмешательство.