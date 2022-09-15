Драматичные моменты: Галибин огорошил неудобным вопросом об изгнанном из дома Райхельгаузе

Иосиф Райхельгауз руководил "Школой современной пьесы" с 1989 года. Но под занавес прошлого сезона Департамент культуры внезапно не продлил с ним трудовой договор. И теперь театром "рулит" актер и режиссер Дмитрий Астрахан. Правда, у труппы к нему много вопросов.

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