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Шоу-бизнес
"Мой сладкий": бросившая Лепса Барановская прильнула лицом к синюшному возлюбленному

"Мой сладкий": бросившая Лепса Барановская прильнула лицом к синюшному возлюбленному

Юлия Барановская снова счастлива. Она не постеснялась показать ласки со своей новой любовью прямо на камеру.
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Российская телеведущая Юлия Барановская обрела широкую известность после развода с футболистом Андреем Аршавиным. Многодетная мать не только смогла в одиночку воспитать детей, но и построить блестящую карьеру на телевидении.

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 Юлия Геннадьевна Барановская

Юлия Геннадьевна Барановская Телеведущая

А вот в личной жизни Барановской не везет. Недавно ходили слухи о том, что у нее якобы роман с певцом Григорием Лепсом, который неожиданно для всех развелся с женой после 20 лет брака. Однако это так и осталось слухами. Потом Барановская намекнула, что ее сердце несвободно, но возлюбленного так и не показала. С тех пор к ее персоне приковано пристальное внимание поклонников. Правда, поговаривают, что и Лепса Барановская бросила.

На днях теледива показала на видео своего любимца. В своем аккаунте ведущая вызвала удивление и даже некое отвращение тем, что смело прижалась к синюшному телу нового возлюбленного. При этом она издавала странные звуки то ли от удовольствия, то ли от охватившего ее ужаса...

"Ты мое счастье маленькое. Кусочек моего счастья маленький, да? Ить, какой красивый у нас. Обожаю! Ты мой сладкий, самый красивый, самый лучший! Вот она, любовь! чудо мое!" – приговаривала довольная Барановская.

На кадрах ведущая показала хамелеона, который тянул к ней свои лапки.

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Юлия Барановская. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press
Автор: 13 сентября 2022, 18:46 Источник: соцсети • Требует проверки
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