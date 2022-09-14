Разрезала глаза: Престарелая Салтыкова с искаженным лицом перестала быть собой

Ирина Салтыкова не раз публично кичилась своей естественной красотой, но не лукавит ли она?

С каждым годом всевозможных процедур красоты становится все больше. К слову, как передает телеканал "360", российские ученые научились заживлять кожу без рубцов. "Царьград" уточнил, что происходит это с помощью лазерного спаивания ткани. Не секрет, что многие звезды отечественного шоу-бизнеса прибегают к пластике – такова тяжелая ноша артистов, всегда надо выглядеть идеально. Правда, далеко не все этот факт признают. Ирина Салтыкова, к примеру, годам говорит о своей естественной красоте.

Экс-супруга солиста "Электроклуба", к сожалению, неизбежно стареет, а в этом году ей стукнуло 56 лет! При этом она заявляла, что ее никогда не касался ни скальпель, ни шприц, да и вообще, с ее внешними данным, мол, коррекция не нужна. Правда, врачей не обманешь. Журналисты пообщались с пластическим хирургом Олегом Банижем – он-то и вывел артистку на чистую воду.

Своим профессиональным взглядом он оценил лицо Ирины Салтыковой и сделал вывод, что она все же прибегла к помощи специалистов, а значит, уже перестала быть собой в плане красоты. По мнению медика, вмешательства все же были, но не массовые.

Он предположил, что певица сделала блефаропластику – во время этой процедуры делают небольшой разрез снаружи или изнутри века глаза и убирают лишнюю кожу. А еще, наверное, имел место быть ботулотоксин. И это, говорит Олег Баниж, скорее всего, все. Но, очевидно, что даже этого хватило, чтобы лицо Ирины Салтыковой стало искаженным.