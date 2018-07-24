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Июль 24, 2018
просмотры: 123

Барановская окунулась в грязь на отдыхе

567

Юлия Барановская взяла паузу в работе на Первом канале и отправилась в отпуск с тремя детьми. Популярная телеведущая выбрала круиз. На огромном лайнере Юлия совершила путешествие через Атлантический океан и оказалась в Мексике, от которой пришла в восторг. Впрочем, Барановская побывала не только там. Окончательной точкой маршрута стала Америка.

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