Барановская окунулась в грязь на отдыхе

Юлия Барановская взяла паузу в работе на Первом канале и отправилась в отпуск с тремя детьми. Популярная телеведущая выбрала круиз. На огромном лайнере Юлия совершила путешествие через Атлантический океан и оказалась в Мексике, от которой пришла в восторг. Впрочем, Барановская побывала не только там. Окончательной точкой маршрута стала Америка.
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