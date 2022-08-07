"Проблема": одинокая брошенка "с прицепом" Барановская превратилась в синий чулок

Юлия Барановская любит удивлять поклонников образами. Правда, получается у нее это не всегда удачно.

Накануне Юлия Барановская предстала перед поклонниками в новом образе. Телеведущая облачилась в длинное фиолетовое платье, с такими же длинными рукавами и с вырезом на спине. Многие подписчики восхитились образом звезды, но нашлись и те, кто заявил, что наряд ей совершенно не к лицу – мол: платье слишком длинное для обладательницы невысокого роста.

Стоит отметить, что костюм, действительно, не очень удачный. Дело в том, что наряд полностью покрывает Юлию и сидит на ней, как мантия монаха. Из-за этого Барановская буквально превратилась в синий чулок.

Свое мнение на этот счет высказала Лариса Тимиряева – популярный имиджмейкер. По мнению эксперта, платье оказалось сильнее теледивы. Так, стилист отметил, что столь королевский образ нужно правильно подать. Например, сделать соответствующую прическу и добавить украшения, чтобы получить полноценный лук. "Проблема не в платье, а в том, что Юлия демонстрирует не себя в платье", – заключила Лариса.

При этом имиджмейкер похвалила сам наряд. По ее словам, пурпурный оттенок придает костюму величественности. Также она отметила, что платье хорошо подчеркивает фигуру и даже делает визуально человека более стройным.

Напомним, в прошлом Юлия Барановская была замужем за футболистом Андреем Аршавиным. Однако спортсмен бросил супругу, оставив ее одну с "прицепом" в виде троих малолетних детей. К счастью, женщина смогла не только справиться с расставанием, но и стать популярной телеведущей. Но, увы, пока что она не порадовала поклонников известием о новом романе, так что, видимо, она все еще остается одинокой.