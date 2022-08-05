"Страх неопределенности": Семенович сделала заявление об отъезде из России

Экс-солистка группы "Блестящие" недавно вернулась из отпуска в Турции. Блондинка отлично отдохнула и набралась сил для новых проектов. Сегодня Анна Семенович чувствует себя востребованной и смело строит карьерные планы.
Певица слышала о том, что некоторые звезды российского шоу-бизнеса уехали из страны в свете последних событий. Сама она не из их числа. В интервью изданию "А теперь внимание!" Анна Семенович смело сделала заявление об отъезде из России, ведь скрывать ей нечего: оказалось, что она никогда даже не думала куда-либо уезжать. Такой вопрос просто не стоял.
Семенович родилась в Москве, все ее родные и друзья живут здесь, поэтому планов покинуть столицу у певицы нет и не было. Более того, с самого детства она гордилась тем, что является российской спортсменкой, а теперь горда быть именно российской артисткой.
Что касается уехавших коллег, то Анна не собирается их осуждать, хоть и считает, что артисты сейчас должны всячески поддерживать россиян, а не бежать.
"Возможно, кто-то уехал из психологического страха неопределенности, у кого-то свои иные причины. Ну уехали и уехали, имеют право," – заявила блондинка.
Анна Семенович уверена, что большинство коллег все же разделяют ее видение вопроса об отъезде, покинуло же страну не так и много людей.