"Краше, ярче, мудрее": проказница Семенович рассказала о сексе после 40 лет

Известно, что 42-летняя экс-солистка "Блестящих" все еще не замужем и не имеет детей. Однако это не мешает женщине наслаждаться жизнью по полной. Например, накануне она заговорила о прелестях секса в своем возрасте. Натолкнул на этот разговор Анну Семенович некий молодой человек, который заявил, что после 40 лет секса уже нет.
Блондинка позволила себе с ним не согласиться. Анна Семенович даже записала видеообращение в соцсетях, в котором уверенно заявила, что это не так, и рассказала о сексе в зрелом возрасте на примере своих подписчиков. В своем микроблоге певица прикрепила ответы фолловеров, которые подтвердили, что с годами все чувства становятся острее, а сам процесс – приятнее.
Сама проказница Семенович тоже заявила, что очень любит свой возраст, ведь он дарит ей много приятных эмоций.
"Мне кажется, что жизнь после сорока краше, ярче, мудрее, прекраснее," – многозначительно заявила блондинка, говоря на тему секса.
Более подробно говорить о своем опыте в этом деле певица, к сожалению многих фанатов, не стала. Впрочем, пышногрудая проказница уже не в первый раз обсуждает со своими фолловерами откровенные темы, возможно, продолжение еще последует. Ранее Анна Семенович назвала условия для показа своей голой груди.