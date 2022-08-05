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Шоу-бизнес
"Рыдала как белуга": бесследно пропавшая Дакота избавилась от ребенка

"Рыдала как белуга": бесследно пропавшая Дакота избавилась от ребенка

Рита Дакота уже неделю не видела свою маленькую дочь.
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Известная белорусская певица и автор песен Рита Дакота интересуется не только музыкой, но и различными тренингами. Ради своего необычного увлечения исполнительница даже готова забыть о ребенке и любимом человеке. Неделю назад она избавилась от наследницы ради семидневной "глубокой работы".

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 Рита Дакота

Рита Дакота певица, композитор

Певица рассказала своим подписчикам, что переживает за маленькую дочь Мию и своего парня, музыканта и модель Федора Белогая, однако вынуждена уехать на психологический тренинг одна. Исполнительница хита "Спички" отметила в своем телеграмм-канале, что готовилась к поездке заранее, потратив десять часов на заполнение анкеты с глубокими вопросами.

"Уже после одного только анкеты рыдала как белуга", – поделилась Рита Дакота.

К слову, в социальных сетях звезда оставила номер телефона своего ассистента, а сама бесследно пропала. Выпускница "Фабрики звезд" подчеркнула, что все семь дней она будет находиться без связи. Впрочем, исполнительница не стала рассказывать, куда именно уехала, но при этом поделилась своим страхом.

"Немного страшно. Никогда не отстаивалась без связи на неделю", – отметила певица.

Мать 5-летней девочки добавила, что старается успокоить себя и держать ситуацию под контролем. Рита Дакота подчеркнула, что психология является для нее такой же страстью, как и музыка.

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Рита Дакота. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 5 августа 2022, 09:22 Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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