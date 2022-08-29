"У меня задержка": отдавшаяся толпе мужиков беспорядочная Клава Кока взвыла после бурной ночи

Клаву Коку любя за ее непосредственность и открытость. Иногда это играет не в ее пользу.

Популярная российская певица Клава Кока часто становится центром внимания и вызывает пересуды своей неординарной личностью. Фанаты ценят ее за откровенность и привлекательность, что порой становится серьезной проблемой, ведь некоторые путают это с беспорядочностью и легким поведением.

На днях Клава Кока выступала в Прокопьевске, где на нее чуть не напала толпа мужиков. На сцену неожиданно выскочили два молодых человека и уверенно пошли в сторону поющей артистки. Выступающие на сцене музыканты и танцоры бросились на защиту солистки. Гитарист успел ударить злоумышленника.



Поклонники всерьез обеспокоились произошедшим и поинтересовались, все ли у нее в порядке. Сама же Клава Кока с юмором отнеслась к инциденту и написала в своих соцсетях, что это было лучшее видео с ее концертов.

На днях артистка обратилась к своим поклонникам с вопросом, что им от нее надо. Звучало это иными словами, но суть такая. У звезды выдалось свободное время, и она решила поболтать со своей аудиторией и понять, чего ждут люди. Возможно, Кока пошла на такой шаг после недавнего инцидента на сцене.

"Ребят, всем привет! У меня задержка рейса и хочу узнать от вас обратную связь. Напишите пожалуйста, чего вы реально ждёте от меня, а что вам не нравится в моем творчестве/во мне. Хочу к вам прислушаться", – написала Клава Кока.

В комментариях люди начали троллить друг друга и писать туалетные шуточки.