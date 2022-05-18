"В прямом смысле просрала": Застрявшая в туалете на премии Клава Кока променяла награду на унитаз

Вчера в Москве отгремела пятая музыкальная премия "Жара Music Awards", на которую съехались многие звезды российского шоу-бизнеса. Как оказалось, мероприятие запомнилось не только голым платьем Ольги Бузовой. Шокировала публику и Клава Кока, которая оказалась в казусной ситуации прямо во время церемонии.
Певица попала в число тех звезд, кто получил награду за свое творчество. Правда, она ее едва не упустила. Дело в том, что, когда ведущий озвучил, что артистка одержала победу в номинации "Связь поколений", она на сцене не появилась, чем даже напугала зрителей и коллег по цеху. Выяснилось, что награждению певица предпочла компанию унитазов, ведь в этот момент она застряла в туалете, где то ли справляла нужду, то ли поправляла макияж.
"Удача – мое второе имя ахаха. Бегу в зал узнавать, за что радоваться. Люблю всех, ваша ло**шка", – рассказала подробности в своем микроблоге Клава Кока.
К слову, такой казус – не редкость для артистке. Она то и дело оказывается в нелепых ситуациях, чем смешит своих поклонников. Вот и на этот раз выходка кумира повеселила фанатов. "В прямом смысле просрала премию. Со всеми бывает, не волнуйся, ты не одна такая", – отнеслись с пониманием к ситуации Клавы Коки поклонники.