"Ваше место на помойке": Опозорившуюся Хаматову погнали со сцены в Риге под возмущенный свист

Актриса в мире российского кино была очень востребована. Однако свою популярность на родине она променяла на жизнь в Риге, куда переехала еще весной. Существование за бугром оказалось далеко от идеала. Не так давно Чулпан Хаматова сама призналась, что ее финансовое положение сильно пошатнулось.
Сейчас знаменитость трудится в рижском театре и уже выступает. В зрительном зале собираются жаждущие посмотреть на ее талант люди, правда, далеко не все остаются довольны увиденным. На днях звезда отечественного кинематографа появилась на сцене вместе с Анатолием Белым и настолько "поразила" народ своим мастерством, что после спектакля у некоторых был лишь один вопрос: как вернуть деньги?
Как передает Пятый канал, вместо масштабного действия, которого ждали зрители, им преподнесли простоявших два часа на сцене актеров, которые монотонно читали текст с суфлера. Где-то на просторах Сети теперь шутят, что с переездом в Латвию у Чулпан Хаматовой пропали навыки актерского мастерства.
Видео с прошедшего спектакля уже распространилось по Интернету. Многие пользователи, увидев лишь пару отрывков, оказались солидарны со зрителями, которым "посчастливилось" наблюдать это воочию. В итоге опозорившуюся актрису и ее коллегу в Сети погнали со сцены, посоветовав завязывать со своей карьерой.
"Ваше место на помойке! И люди смотрят эту лажу! И деньги платят? Разве это талант народной артистки?", – возмущенно освистали Чулпан Хаматову люди.