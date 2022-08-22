"Готова на все": Страдающая от безденежья беглянка Хаматова рассказала об убогой жизни за бугром

Уехавшая в Латвию Чулпан Хаматова переживает не самые лучшие времена.

Весной этого года Чулпан Хаматова, прихватив отпрысков, сбежала из России в Латвию. Все это время она пыталась построить жизнь за бугром, однако это оказалось гораздо сложнее, чем предполагала звезда. Актриса буквально страдает от безденежья, ведь зарплаты в рижском театре – далеко не предел мечтаний. Накануне она рассказала о совей жизни за границей.

Женщина признается, что денег у нее немного, а ее финансовое положение сильно пошатнулось. К счастью актрисы, ее семье хотя бы хватает денег на базовые вещи. Так, Хаматовой есть где жить и что есть. Такое положение дел не может ее не радовать: Чулпан даже призналась, что порой у нее возникает ощущение, что ей хватит сил жить дальше. "Я была готова на все", – говорит она, заявляя, что согласилась бы даже стать таксистом или курьером. Однако ей по-настоящему повезло: российской актрисе дали возможность устроиться в театр и периодически выходить на сцену.

Конечно, жизнь в России кардинально отличалась от существования Хаматовой в Латвии. Можно сказать, что теперь актриса стала жить весьма убого, ведь раньше она получала солидные гонорары и могла ни в чем себе не отказывать. Поговаривают, что сейчас получает она копейки – какие-то жалкие 800 евро в месяц. Кстати, поначалу за бугром женщина практически нищенствовала, так как не могла пользоваться российскими банковскими счетами.