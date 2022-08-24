"Пора!": Раздвинувшую ноги Бузову отправили в родовое кресло после новости о романе с Губерниевым

Ольга Бузова попробовала себя в разных сферах – она была ведущей проекта "Дом-2", играла на театральной сцене, пела, танцевала, открывала рестораны. Лучше всего всего артистке удается держать зрителя и вести различные шоу. Чем она и занялась.
В своем аккаунте Ольга Бузова рассказала фанатам о радостном событии, которое станет настоящим подарком для фанатов этой осенью. Речь шла о новом шоу, ведущей которого стала Бузова.
"Первый съемочный день нового шоу. Завтра продолжим. Снимаем пушку, для вас. Этой осенью не дадим вам скучать на ТНТ!" – написала певица.
На кадрах Ольга Бузова предстала в ярко алом брючном комбинезоне из струящейся легкой ткани. Широкие штанины выгодно подчеркнули ее аппетитные формы. На видео звезда глубоко приседала и изображала подобие зажигательного танца. Однако многие пришли к выводу, что Ольге Бузовой пора перестать скакать по различным программам и наконец-то заняться серьезным делом, например отправиться в роддом.
"Ольга, вы не в танцах, прощайте"; "Оль, иди домой, ты устала"; "Это коньяк"; "Бревно"; "Ни о чем"; "Рожать пора, а не прыгать!" – написали фолловеры в комментариях к видео.