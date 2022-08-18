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Шоу-бизнес
Сердечный приступ и инсульт: Пугачева увлеклась смертельно опасным омоложением

Сердечный приступ и инсульт: Пугачева увлеклась смертельно опасным омоложением

В погоне за молодостью Алла Борисовна ничего не страшится. Однако выяснилось, что звезда буквально играет с огнем.
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Недавно стало известно, что Алла Пугачева приобрела очень дорогую, но при этом опасную вещь. Примадонна купила барокамеру, на которую потратила три миллиона рублей. Процедуры в капсуле способны не только оздоровить, но и омолодить организм. Однако плата за красоту может быть чересчур высока.

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Как оказалось, при непредвиденных обстоятельствах барокамера может стать причиной гибели. Об этом сообщает "Пятый канал". Таким образом, Пугачева увлеклась смертельно опасным омоложением. Врач Наталия Жовтан пояснила, что выйти из капсулы моментально нельзя – из нее выводят в течение нескольких минут. При этом в барокамере организм может повести себя непредсказуемо, особенно если это касается людей в возрасте. Инфаркт и инсульт – лишь небольшой перечень того, что может случиться. "Должны быть исключены противопоказания", – говорит медик.

По словам врача, столь экстремальное омоложение противопоказано тем, у кого есть проблемы с сердцем и печенью, а также людям с повышенным артериальным давлением. Кроме того, нужно быть уверенным в том, что ты не страдаешь клаустрофобией, ведь во время процедуры человек на время застрянет в замкнутом пространстве.

Напомним, бытует мнение, будто вокалистка решила последовать примеру Майкла Джексона, который при жизни также проводил опасные процедуры, чтобы оздоровиться.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 18 августа 2022, 21:55 Источник: "Пятый канал"
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