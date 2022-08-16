Любовница выперла Нагиева из кресла ведущего на шоу "Голос 60+"

Главный продюсер музыкального и развлекательного вещания Первого канала Юрий Аксюта назвал имя ведущего любимого миллионами шоу.

Дмитрий Нагиев на протяжении девяти лет был бессменным ведущим шоу "Голос" на Первом канале. Однако в новом сезоне все изменится. Юрий Аксюта сообщил, что Нагиев в этом сезоне возьмет творческую паузу.

"Прошлый "Голос" как раз стал юбилейным, а значит, пришло время перемен. Новый сезон, по традиции, открывает конкурс для исполнителей старшего поколения и вести его мы предложили одной из самых ярких звезд, несравненной и харизматичной Ларисе Гузеевой. Встречайте новую ведущую "Голос 60+!" – сообщил продюсер.

По словам ведущей, для нее предложение возглавить шоу стало неожиданным и даже страшным. Коллегу Дмитрия Нагиева ведущая назвала талантливым и блестящим. При этом Гузеева отметила, что в раскрученные проекты всегда тяжело вливаться.

"Даже если ты прыгнешь выше головы, тебя все равно будут сравнивать и ты будешь раздражать. Я не знаю ни одного популярного проекта, когда появлялся новый ведущий, и народ кричал: "Аллилуйя! Мы вас ждали!" Так не бывает. Все складывается, все органично, все привыкают, и тут вдруг выходит Лариса… Поэтому я, конечно, готова к камням в свой адрес, готова к критике и понимаю, что она будет. Это неизбежно", – сказала Лариса Гузеева.

Ведущая шоу "Голос 60+" пообещала, что будет кардинально отличаться от предыдущего. По ее словам, к женщинам у зрителя всегда больше требований, и она постарается им соответствовать.

"Сегодня совершенно другое телевидение, другой подход. Ты не можешь чего-то себе придумать, дома заучить и выйти с этим на сцену. Это все считается публикой: на отрепетированное, заученное сегодня никто не реагирует. Реагируют на живое, на только что рожденное, на эмоцию, на твою реакцию. Так что я очень волнуюсь, естественно, прямо очень", – заключила Лариса Гузеева.



Уже сегодня стартуют съемки слепых прослушиваний пятого сезона "Голос 60+", а премьера шоу в эфире Первого ожидается в ближайшее время. Кресла наставников команд на этот раз займут: Елена Ваенга и Валерий Сюткин, уже имеющие опыт работы в "Голосе", а также дебютирующие в проекте Александр Малинин и Игорь Корнелюк.

Напомним, в 90-х Лариса Гузеева и Дмитрий Нагиев состояли в отношениях. Получается, что бывшая любовница выперла артиста из кресла ведущего.