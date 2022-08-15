Плюнувший на образование 20-летний Милохин снова сел за школьную парту

В школе Даня учился посредственно. В отличие от старшего брата Ильи, который уже в детстве стал кандидатом в мастера спорта по шахматам, Милохин ни к учебе, ни к спорту интереса не проявлял. Он даже училища в Оренбурге, куда поступил вместе с братом, не окончил.
Но отсутствие приличного образования Милохина, говоря просто, "не парит". "Если я чем-то заинтересуюсь, что требует получения высшего образования, например, захочу полететь в космос, то тогда займусь этим высшим образованием, отучусь на этом высшем образовании", – заверил "Дни.ру" блогер.
Пока же он вернулся за школьную парту. Но, правда, только для съемок фильма. 5 сентября в 19 часов артист появится в комедийном сериале "Классная Катя" на канале. Школьников 10 "Г" во главе с безбашенной учительницей географии (Валерия Астапова) вместе с Даней Милохиным играют Луиза Габриэла Бровина и Маргарита Дьяченкова, чья общая аудитория в соцсетях превышает 40 млн человек.
Большая часть съемок новой комедии прошла в ногинской гимназии 1908 года. Оказавшись в стенах старинного учебного заведения, Даня вспомнил и свои школьные голы: "Я очень любил школу, потому что не хотелось сидеть дома, где было скучно и нужно было делать домашние задания. А в школе были мои друзья и в целом другая жизнь. И я был рад снова сесть за парту благодаря съемкам".