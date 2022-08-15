Плюнувший на образование 20-летний Милохин снова сел за школьную парту

В октябре 2020 года российский Forbes поместил Даню Милохина на 6-е место своего списка самых высокооплачиваемых тиктокеров. По слухам, парень зарабатывает около 2 миллионов рублей в месяц. Хотя из образования у него – только с трудом оконченная школа в Оренбурге...



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