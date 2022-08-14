Развалившая чужую семью Барановская предъявила своих незаконнорожденных малышей: Копия отца

Последнее время в Сети ходят слухи, будто телеведущая развалила семью ни много ни мало, а самого Григория Лепса. Якобы певец развелся с супругой после 20 лет брака из-за романа с Юлией Барановской. До этого раскол брака Александра Гордона также списывали на теледиву.
Несмотря на то что слухи ничем не подкреплены, народ продолжает винить звезду в разрушении семей. Даже под милой фотографией с детьми комментаторы не удержались от едких реплик. "Раньше (после развода с Аршавиным) я ее уважала. Многое добилась в жизни. Но когда начала рушить семьи, фу-фу-фу", – пишет один из пользователей.
Впрочем, большинство, наоборот, восхитилось малышами Юлии Барановской, отметив, дети растут красавцами. Наследники теледивы уже совсем взрослые – сыну Артему 16 лет, а дочери Яне 14. На фотографии, которую предъявила ведущая, не хватает только младшего Арсения.
"Сын копия отца, дочь копия мамы", "Красивые дети, и девочка на девочку похожа, не накрашенная, естественная красота, приятно смотреть", "Как похорошела девочка!", "Какие красивые", "Сынуля копия папы", – написали в комментариях.
Напомним, Юлия Барановская прожила с Андреем Аршавиным девять лет, однако так и не вышла за него замуж. По сути, дети, появившиеся от этой связи, считаются незаконнорожденными.