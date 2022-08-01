Измученная жена Тарасова рассказала о трудностях в семье после слухов о его изменах

Анастасия Костенко сетует на непростую семейную жизнь.

Анастасия Костенко – счастливая мама троих малышей. От Дмитрия Тарасова она родила двух дочек и сына. Родители счастливы, ведь они всегда мечтали о большой семье. Однако даже у молодой модели жизнь порой бывает не сахар. Накануне супруга футболиста рассказала, с какими трудностями в семье она сталкивается.

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Супруги решили сходить в парк и взять с собой наследников. Модель сделала макияж и прическу, подобрала наряд. Но собрать детей оказалось гораздо сложнее, чем себя. "Собрать всех это...", – написала женщина, добавив несколько грустных смайликов. Все это она сопроводила фотографией, на которой держит на руках маленького сына. Стоит отметить, что выглядит она измученной. По всей видимости, перед тем, как сделать этот кадр, она потратила уйму времени, чтобы подготовить отпрысков к прогулке.

Стоит отметить, что, вопреки небольшим семейным трудностям, модель чувствует себя по-настоящему счастливой. Она получает удовольствие от статуса жены и мамы и безгранично любит своих деток.

Напомним, ранее ходили слухи, что Дмитрий Тарасов изменяет супруге. Поговаривали, будто он сожительствует с некой девушкой, к которой хочет уйти, но не может из-за детей. Однако Костенко заявила, что это лишь домыслы. Она отметила, что счастлива в браке и что в отношениях с мужем у них царит идиллия.