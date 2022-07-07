"Отстань от человека!": Перед смертью загнанного Шатунова преследовали

После смерти Юры Шатунова всплывают все новые нелицеприятные подробности его жизни.

Российского музыкального исполнителя Юрия Шатунова не стало 23 июня. Он умер от обширного инфаркта в карете скорой помощи. Поклонники до сих пор с теплом вспоминают кумира и не могут поверить в его столь раннюю кончину. Артисту было 48 лет.

Подробности жизни Юры Шатунова и его причуды до сих пор всплывают в прессе. И с каждым новым откровением артист открывается с другой стороны.

33-летний житель Казани Антон Винегретов рассказал в беседе с журналистами страшные подробности с концертов Юры Шатунова, который, как выяснилось, очень сильно боялся раздавать свои снимки поклонникам. Антон инвалид с детства и ходит на костылях. За всю жизнь он насобирал тысячи снимков со знаменитостями. Ради своего хобби он ездит по стране.

За Юрой Шатуновым он гонялся 15 лет, но артист до жути боялся фотографироваться с фанатом, подозревая его в преследовании. Однажды после концерта в Казани Шатунов отказал фанату в автографе, а потом из года в год отказывал в совместном снимке. Каждый раз находились какие-то отговорки.

"Зачем вам фото со мной? Сделайте фотомонтаж. Или хотите, я вам свой диск подарю?" – отнекивался Шатунов.

В беседу с настойчивым фанатов в конце концов вмешался директор артиста Аркадий Кудряшов. "Отстань от человека! Видишь, он не любит фотографироваться!" – наорал на него он.

Один раз Юра Шатунов даже отменил концерт в Петербурге, когда фанат пообещал ему там встретиться. Может быть это и совпадение, но создавалось впечатление, что артист просто боится.