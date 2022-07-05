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Шоу-бизнес
"Эталон сексуальности": 56-летняя Салтыкова в бикини довела народ до экстаза

"Эталон сексуальности": 56-летняя Салтыкова в бикини довела народ до экстаза

Ирина Салтыкова с возрастом не сдает позиций.
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Одна из самых знаменитых и сексуальных красавиц 90-х даже в 2020-е может похвастаться идеальной фигурой. Это стало очевидно после того, как Ирина Салтыкова опубликовала в своих соцсетях фото, на котором она запечатлена в бикини во время отдыха во Франции. На свежем снимке стройная блондинка сидит у бассейна, откинув голову назад, и наслаждается живописным видом.

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Стало известно об уходе 55-летней Салтыковой: Вот и все

 Ирина Ивановна Салтыкова

Ирина Ивановна Салтыкова певица, актриса

Многочисленные фанаты Салтыковой пришли в полный восторг от фигуры 56-летней певицы и осыпали ее комплиментами.

"Ну как всегда прекрасный шедевр женской красоты и эталон сексуальности!", "Шикарная фигура", "Секси бомба", "Ну как можно быть такой красивой", "Выглядишь как в 20", "Королева красоты" – написали доведенные до экстаза поклонники.

Примечательно, что для сохранения молодости Ирина Салтыкова, конечно же, следит за своей внешностью, но в отличие от многих звездных коллег обходится без уколов красоты. Певица считает, что подобные бьюти-процедуры могут повлечь за собой очень неприятные последствия. По мнению звезды, многое в современной косметологии является лишь удачным маркетинговым ходом, но на самом деле чем меньше ты что-то делаешь с лицом, тем лучше. Ранее красавица Ирина Салтыкова подробнее рассказывала о своем уходе за кожей.

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Ирина Салтыкова. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 5 июля 2022, 13:20 Источник: Соцсети • Требует проверки
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