"Он скрывается": Андрей Разин назвал имя виновного в смерти Юры Шатунова

Музыкальный продюсер Андрей Разин сейчас под пристальным вниманием общества, ведь перед смертью певца Юры Шатунова он угрожал ему повторными исками в суд и новыми скандалами. Бывшие коллеги судились несколько лет за права на группу "Ласковый май", и перед смертью Шатунов все-таки одержал победу.
Многие поклонники и коллеги Юры Шатунова винят его бывшего друга и продюсера в том, что он измотал артисту нервы и довел до тяжкого состояния. Разина ждали на похоронах певца, но он туда не приехал. Наконец продюсер прервал молчание.
В своем аккаунте Андрей Разин опубликовал целый пост, посвященный смерти Юры Шатунова. 58-летний продюсер выступил с прямым обвинением и заявил, что причиной смерти Шатунова стала ложная надежда на победу в суде.
"Считаю, что в смерти Юры Шатунова виновна Светлана Лунева. Это — псевдосудья, которая незаконно вынесла решение в пользу Юрия", – написал Разин.
Он добавил, что правозащитница ввела певца в заблуждение, дав ему неоправданные надежды, причем сделала это якобы умышленно. Разин добавил, что намерен оспорить решение суда и потребовать лишить Луневу статуса судьи.
Ранее продюсер Андрей Тимофеев заявил, что Андрей Разин опасается травли после смерти Юры Шатунова и "скрывается".