Не владел нотами: Кушанашвили растоптал не умевшего петь счастливчика из детдома Шатунова

Исполнителя хита "Белые розы" Юрия Шатунова не стало 23 июня. Он умер в карете скорой помощи от обширного инфаркта. Артисту было 48 лет. На похороны к певцу поклонники шли тысячами, они несли к его гробу белые розы и пели любимые песни. Но чем Шатунов мог получить такую всенародную любовь? Остается секретом.
Скандальный шоумен Отар Кушанашвили заявил, что покойный певец Юра Шатунов и вовсе не был наделен певческим талантом. По словам звезды, секрет народной славы артиста заключался в другом. По словам шоумена, Шатунов был просто хорошим парнем, и это нравилось толпе.
"Если ты не владеешь семью нотами в понимании Рода Стюарта, то это не значит, что ты не покоришь миллионы людей", – заявил Кушанашвили.
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов тоже выразил мнение о том, что Юра Шатунов не певец. Он уверен, что бывший солист "Ласкового мая" всего лишь был счастливчиком из детского дома. Он пришелся ко двору в свое время и в своем месте – народ хотел видеть именно такого простака.
Напомним, Юрия Шатунова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Его тело кремировали, одну часть праха развеяли над лесным озером в Германии, где певец любил отдыхать.