"Мамочку с облегчением!": потерявшая самых родных Меньшова застыла у мертвого лика Алентовой

28 июля дочери Владимира Меньшова и Веры Алентовой исполнилось 53 года. Праздничный для Юлии Меньшовой день выдался по-настоящему счастливым, хоть и несколько сумбурным – его итогами именинница уже вечером поделилась в своем телеграм-канале.
Поздравить Меньшову оказалось так много желающих, что от количества звонков и сообщений у именинницы даже сел телефон, причем дважды! Оставшись без связи, артистка наверняка успела потерять всех самых родных, как и они ее, ведь без телефона теперь никуда. Впрочем, позже все нашлись. Вечером семья собралась поздравить именинницу на праздничном ужине в ресторане, а после дома звезду ждало чаепитие с великолепным тортом.
Свой рассказ о приятных событиях Юлия Меньшова проиллюстрировала снимками. На том фото, что было сделано в ресторане, Меньшова буквально застыла у мертвого лика Алентовой – лицо 80-летней актрисы показалось неживым после неудачной пластики, похожим на маску. Впрочем, дочь Алентовой лишь отметила свое сходство с мамой, которое с возрастом проявляется все больше, как и у многих других женщин.
Поклонники Меньшой рассыпались в поздравлениях обеим актрисам и согласились, что с годами все девочки становятся все больше похожими на своих мам.
"Юлечку с днем рождения! Мамочку с облегчением!", "Какие вы классные! Счастья вам!", "Здоровья маме и вам! Память папе," – написали фанаты.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как Юлию Меньшову погнали из храма.