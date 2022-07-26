"Вес – есть вес": 52-летняя Меньшова о полноте и отказе выкладывать фото в купальниках

Сегодня в моде болезненная худоба. Глянцевые журналы и голливудский фильмы сделали свое дело. А ведь еще в советские годы разговоры о фигуре не велись. И на улицах можно было всего за несколько копеек узнать свой вес – шутки ради.
"Это была целая индустрия, помните? – вспоминает Юлия Меньшова. – На улицах, особенно на курорте, часто можно было встретить железную стойку весов. И взвешивались все в качестве … развлечения. Дети особенно часто рвались узнать свои кг, и соревновались в граммах".
При этом полнота никого не смущала. "Никакой тревожности у взрослых в те годы собственный вес также не вызывал, – считает Меньшова. И тема "подготовиться к лету" — отсутствовала. Лето — это лето. Вес — это вес".
"Никто не планировал выкладывать фоточки в соблазнительных купальниках с морей в соцсети. Разве только запечатлеть один раз всю семью у пластмассовой пальмы с обезьянкой на плече для семейного альбома, а дальше — снова купаться и загорать", – ностальгирует дочь Веры Алентовой у себе в Телеграм-канале.