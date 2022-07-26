"Вес – есть вес": 52-летняя Меньшова о полноте и отказе выкладывать фото в купальниках

Споры о рубенсовских "грациях" длятся уже не одно десятилетие. Ничто так не подвержено частым переменам, как эстетические идеалы и каноны красоты. Любители живописи спорят, что все-таки воплотил художник в своих работах – собственные предпочтения, идеалы эпохи Возрождения? Ведь рубенсовскими женщинами называют тех, чей вес перешагнул за 100 кг и тело покрыто запущенным целлюлитом третьей стадии.

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