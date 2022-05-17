"Понял, что я москалька": Меньшову погнали поганой метлой из храма в Киеве

Юлия Меньшова поделилась вопиющей историей, которая приключилась с ней в Киеве.





После начала спецоперации на Украине у всего мира резко обострилось негативное отношение в адрес россиян, а о толерантности, кажется, все в одночасье забыли. Однако в Незалежной, как оказалось, ненависть к нашим соотечественникам была задолго до сегодняшних событий. По крайней мере об этом говорит случай, который приключился с Юлией Меньшовой однажды в Киеве.

В конце 90-х актриса отправилась в столицу Украины – на съемки. У звезды театра и кино внезапно образовалось свободное время, которое она решила провести в одном их храмов. Артистка приехала в святое место и решила исповедаться, однако перед этим во время разговора получила странный вопрос от священника: он поинтересовался, не москалька (русская – Прим.ред.) ли она. Такой расклад завел актрису в тупик, как минимум, потому что она даже не знала значение этого слова.

В конце концов Юлия Меньшова сказала священнику, что она русская и приехала из Москвы, после чего встретила гнев с его стороны: батюшка резко изменился в лице, отказал в причастии, таким образом буквально погнав поганой метлой актрису из храма.

"Меня поразило то, как она преобразился в тот момент, когда понял, что я москалька. Это был ошарашивший меня опыт", – вспомнила встречу со священником Юлия Меньшова.