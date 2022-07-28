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Шоу-бизнес
"Никто меня не спасет": изнасилованная в 12 лет знаменитая актриса получила смертельный диагноз и подсела на наркотики

"Никто меня не спасет": изнасилованная в 12 лет знаменитая актриса получила смертельный диагноз и подсела на наркотики

Звезда фильма "Американский пирог" Мена Сувари решила выложить всю правду и быть предельно откровенной.
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В прошлом году Мена Сувари представила мемуары. В книге актриса рассказала, что ее несколько раз насиловал друг старшего брата, когда ей было всего 12 лет. Тогда она не могла сообщить о происходящем взрослым. Даже врач, к которому девочка пришла с циститом, просто прописал ей противозачаточные таблетки вместо того, чтобы выяснить причину болезни, которая в случае осложнений могла привести к смерти. "Я просто получила лишнее подтверждение того, что никто меня не спасет", – сказала блондинка в недавнем интервью.

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До всемирной славы Сувари, пережившая ряд потрясений и ввязавшаяся в абьюзивные отношения, нашла утешение в наркотиках. Снявшись в нескольких фильмах, Мена смогла изменить свою жизнь – уйти от парня, который заставлял ее искать третьих девушек для секса, и встретить другого.

В 2000 году Сувари вышла замуж за кинооператора Роберта Бринкманна, который старше ее на 16 лет. Они развелись в 2005-м. Через пять лет актриса связала себя узами брака с музыкальным продюсером Симоне Сестито, но спустя два года разошлась с ним. В 2018-м звезда фильма "Американский пирог" сыграла свадьбу с сотрудником художественного отдела фильма "Я буду дома к Рождеству" Майклом Хоупом. В прошлом году она подарила избраннику сына.

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Фото: Birdie Thompson/AdMedia/www.globallookpress.com
Автор: 28 июля 2022, 08:57 Источник: The Guardian ✓ Надежный источник
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