"Никто меня не спасет": изнасилованная в 12 лет знаменитая актриса получила смертельный диагноз и подсела на наркотики

В прошлом году Мена Сувари представила мемуары. В книге актриса рассказала, что ее несколько раз насиловал друг старшего брата, когда ей было всего 12 лет. Тогда она не могла сообщить о происходящем взрослым. Даже врач, к которому девочка пришла с циститом, просто прописал ей противозачаточные таблетки вместо того, чтобы выяснить причину болезни, которая в случае осложнений могла привести к смерти. "Я просто получила лишнее подтверждение того, что никто меня не спасет", – сказала блондинка в недавнем интервью.
До всемирной славы Сувари, пережившая ряд потрясений и ввязавшаяся в абьюзивные отношения, нашла утешение в наркотиках. Снявшись в нескольких фильмах, Мена смогла изменить свою жизнь – уйти от парня, который заставлял ее искать третьих девушек для секса, и встретить другого.
В 2000 году Сувари вышла замуж за кинооператора Роберта Бринкманна, который старше ее на 16 лет. Они развелись в 2005-м. Через пять лет актриса связала себя узами брака с музыкальным продюсером Симоне Сестито, но спустя два года разошлась с ним. В 2018-м звезда фильма "Американский пирог" сыграла свадьбу с сотрудником художественного отдела фильма "Я буду дома к Рождеству" Майклом Хоупом. В прошлом году она подарила избраннику сына.