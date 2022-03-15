Лена Катина откровенно об изнасиловании в 11 лет и лесбийских отношениях в группе "Тату"

На телеканале "Пятница!" продолжается шоу "Детектор", в котором звезды проходят полиграф и отвечают на острые вопросы. Гостем нового выпуска стала экс-солистка группы "Тату" Лена Катина.

Лена Катине пережила жуткую травму – в детстве ее изнасиловали. "Я шла из школы, за мной в лифт зашел мужчина. Меня не лишили девственности, это был половой акт другого рода. Я считаю, что мне повезло. Мне попался человек, которому тоже было дико страшно. Может быть, я была одной из первых его жертв", – вспоминает певица.

"Меня трясло, я чувствовала себя грязной. Помню, что пошла в ванну и долго сидела там. Грелась, отмывалась, плакала и пыталась себя успокоить, потому что мне нужно было выйти и поехать на занятия в "Непоседы". Когда я вышла из ванны, то поняла, что не могу выйти за дверь", – плачет Лена.



Сегодня ей уже 37 лет, но тот дикий случай помнит до сих пор в деталях. "Очень сложно жить с этим внутри. Об этом надо говорить, это не стыдно. Это нормально – говорить о том, что с тобой что-то сделали. Быть жертвой не стыдно, нужно прорабатывать это. Обращайтесь к специалистам, есть группы и центры самопомощи. Нельзя молчать", – пояснила она.

Рассказала она и про свой образ в группе "Тату". "Лесбиянка – это была моя роль. Я ее играла. Хотя девушки в сексуальном плане никогда меня не интересовали. У нас с Юлей были достаточно близкие отношения, но мы были коллегами и четко понимали, что есть работа, а есть личная жизнь, – заверила она. – Мы очень смеялись и никак не могли снять сцену с поцелуем в клипе "Я сошла с ума". Единственное, что нам удалось – это поцеловаться. А вот с таким же серьезным видом друг от друга отдалиться у нас не получилось. И при монтаже клипа Ваня промотал отдаление друг от друга, то есть это перемотка назад кадра на сближение перед поцелуем".