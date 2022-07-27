"Это Разин все устроил, специально тянут время!": дух усопшего Шатунова не находит покоя на том свете

Юрий Шатунов уже из жизни внезапно. Его не стало в ночь на 23 июня 2022 года. Причина смерти – острая сердечная недостаточность. В сентябре кумиру миллионов должно было исполнится 49 лет. Сейчас горюет вся страна. Некоторые винят в случившемся Андрея Разина, который из экс-солиста "Ласкового мая" едва ли не душу вытрепал, пытаясь лишить его прав на исполнение песен группы.
Как выяснилось, сам Шатунов очередь переживал из-за судебного процесса. По словам продюсера Юрия и его главного помощника Аркадия Кудряшова, певец жаловался, что Разин всю жизнь из него сосет кровь. Когда судебное заседание переносилось, артист выходил из себя. "Это Разин все устроил. Они специально тянут время!", – процитировал Шатунова Кудряшов в недавнем интервью.
1 августа исполнится 40 дней со дня смерти Юрия. В этот день с 10:00 на Троекуровском кладбище будет проводиться панихида. Желающие могут прийти и почтить память артиста. Впрочем, дух Юрия никак не находит покоя на том свете, ведь каждый день к могиле приходят сотни человек.
Кстати, Андрей Разин считает, что смерть Юрия Шатунова не была случайной. Экс-продюсер группы "Ласковый май" считает, что в случившемся виновато окружение певца, которое заставило артиста с больным сердцем работать в жестком графике. Об этом писали "Дни.ру".