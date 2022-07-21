Дулом в лицо: хулиганов от могилы Шатунова теперь гонят оружием

С тех пор, как часть праха знаменитого солиста "Ласкового мая" была погребена на Троекуровском кладбище, людской поток к месту захоронения не ослабевает. Выразить свою скорбь по преждевременно ушедшему Юрию Шатунову приходят самые разные люди. К сожалению, некоторые ведут себя так, что их приходится буквально гнать восвояси оружием.
Уже ранее в СМИ появлялись сообщения об усилении охраны на могиле Шатунова из-за неадекватного поведения посетителей. Теперь же журналисты выяснили, что место паломничества многочисленных фанатов охраняет сотрудник Росгвардии с автоматом без приклада на боку.
Из беседы с охранником "КП" удалось выяснить, что подавляющее большинство фанатов ведут себя культурно. Однако некоторые действительно позволяют себе всякие вольности. Судя по всему, именно таких хулиганов и приходится гнать оружием, пугать что называется дулом в лицо.
Смерть Юрия Шатунова стала настоящим ударом для его поклонников. Многие до сих пор не могут прийти в себя. Придя на могилу, некоторые люди рыдают, кричат, признаются покойному в любви. Находятся компании, которые громко включают музыку, поют, устраивают пляски. Кто-то приходит под градусом, хватает венки. Чтобы пресекать такое поведение и нужна вооруженная охрана.
Предположительно, пост у могилы продержится до 40 дней со смерти артиста. 1 августа возле места захоронения пройдет панихида. Ожидается, что здесь будет очень многолюдно. Фанаты из разных городов наверняка захотят еще раз почтить память Юрия Шатунова.