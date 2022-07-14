"Народ валит": охранник кладбища рассказал о сатанинских странностях на могиле Шатунова

Юрий Шатунов умер 23 июня от острой сердечной недостаточности. Он отдыхал вечером с друзьями, когда вдруг почувствовал себя резко плохо. Приятели повезли его в поликлинику, но было очевидно, что помочь могут только в больнице, ведь уже тогда у него был инфаркт. Певец умер в карете скорой.
Смерть 48-летнего Юры Шатунова стала страшной неожиданностью и ударом для всех россиян и звезд российского шоу-бизнеса. Даже те, кто не был фанатом артиста, с горечью восприняли смерть столь молодого артиста.
К могиле Юры Шатунова на Троекуровском кладбище до сих пор не зарастает народная тропа. Поклонники идут сюда как паломники и несут цветы. Охранник кладбища рассказал, что порой на могиле исполнителя хита "Белые розы" творится страшное. Люди ложатся на венки, включают музыку и бросаются на крест, что попахивает каким-то сатанизмом... Нередко людям приходится делать замечания нерадивым фанатам.
"Народ валит и валит", – рассказал охранник.
Поклонники по-разному проявляют свои чувства по отношению к артисту. Некоторые рыдают навзрыд, другие шумят и безобразничают. Это не удивительно, ведь среди поклонников Юры Шатунова есть люди разных групп и сословий...