Устраивают пляски, бросаются на крест: во что неадекватные фанаты превратили могилу Шатунова

После столь ранней и скоропостижной смерти тело артиста было кремировано, и часть праха захоронили на Троекуровском кладбище в Москве. С тех пор поток желающих посетить могилу Юрия Шатунова не оскудевает. Многочисленные фанаты всех сословий и возрастов превратили последнее пристанище певца в настоящее место паломничества.
К сожалению, далеко не все из посетителей ведут себя таком месте адекватно. Поклонники не просто заваливают могилу любимого исполнителя белыми розами, но и громко включают песни Шатунова. Наиболее неадекватные тут же устраивают пляски, а беснующиеся от горя даже бросаются на крест или ложатся на траурные венки.
Охранникам и прежде приходилось делать замечания некоторым разбушевавшимся фанатам, однако это не помогло. Теперь администрация кладбища приняла решение об усилении охраны на месте захоронения праха Шатунова. Для контроля за ситуацией в условиях очень интенсивного потока посетителей решено было выставить дополнительный пост охраны – информация об этом появилась в телеграм-канале "ГБУ Ритуал".
Все желающие могут прийти на могилу Юрия Шатунова в рабочие часы погоста. Посещение места захоронения вокалиста и возложение цветов не ограничивается. Однако поклонникам не стоит забывать о правилах поведения на кладбище.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как Андрея Разина вывели на чистую воду после слов о смерти Юрия Шатунова.