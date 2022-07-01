"Половина квартиры моя": Алана дала под дых раскатавшей губу новой жене Мамаева

33-летний футболист Павел Мамаев прожил с женой Аланой восемь лет. Пара воспитывала общую дочь и сына модели от прошлого брака. После развода прошел уже почти год, но пара до сих пор не может поделить совместно нажитое имущество.
Пока Алана пытается вытрясти из бывшего мужа алименты на общую дочь и половину квартиры в центре Москвы, на этой жилплощади уже поселилась новая жена футболиста Надежда Санько. Недавно она родила от футболиста ребенка. Пока семья Мамаева разрастается, Алана ютится с детьми в скромной двушке.
На днях новая жена Павла Мамаева похвасталась роскошными апартаментами, в которых сейчас идет ремонт. Надежда Санько показала подписчикам, что работы уже на завершающей стадии.
Почти готова кухня с панорамными окнами и каменной барной стойкой. "Будет так красиво", – похвасталась жена Мамаева в своем "Телеграм".
Поклонники Аланы Мамаевой немедленно бросились к ней на страницу, чтобы рассказать о несправедливости. Ведь пока она ютится в конуре, новая жена футболиста жирует.
"Малая Пироговая, 14? Так половина этой квартиры моя", – самоуверенно заявила Алана Мамаева. Она добавила, что Надежде там ничего не принадлежит.