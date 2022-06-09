"Ты же не девочка": Кричащий о любви Лепс переметнулся к юному парню после развода с женой

Ваня Дмитриенко – самый молодой хитмейкер в России. Он родился в Красноярске и в 16 лет выпустил песню "Венера-Юпитер", которая моментально стала хитом. Недавно Дмитриенко был признан прорывом года по версии телеканала "Жара". Его можно назвать фрешменом, он стал настоящим открытием российского шоу-бизнеса.
Молодой артист стал гостем программы "Алена, блин", где рассказал, кому посвятил песню, а также о том, как попал в шоу-бизнес, и будет ли у него совместный хит с недавно пережившим развод Григорием Лепсом.
"Фит в Григорием Лепсом у нас уже готов, сейчас мы ждем, когда птичка вылетит. Называется он "Бейби". Мы хотим добиться идеального звучания в этой песне. Со временем она выйдет. Она про неразделенную любовь, даже про какое-то разочарование. Когда ты любишь настолько, что "если любишь, отпусти". Такая история", – рассказал Дмитриенко.
Записать фит с Григорием Лепсом Ваня Дмитриенко захотел сам, и ребята с его лейбла сразу поддержали эту идею. "Он крутой мужик", – говорит артист.
Также Дмитриенко хотел выступить совместно с Олегом Газмановым, Ларисой Долиной, Сосо Павлиашвили. Впрочем, все еще впереди.
Ведущая Алена Жигалова отметила, что певец умен не по годам.
"Тебя послушаешь, тебе лет 20 как будто, – заявила она. – Спасибо, я списываю это на комплимент, – сказал Ваня. – Конечно, ты же не девочка", – смущенно заключила Алена.