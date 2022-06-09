"Я хочу!": Ненасытная Королева пробурила интимный холмик огромным стволом

Наташа Королева сверкнула пышной растительностью в домашней обстановке.

31 мая певице Наташе Королевой исполнилось 49 лет. Однако она по-прежнему выглядит яркой и энергичной и не устает удивлять поклонников. Летом артистка перебралась из московской квартиры в особняк в деревне Крекшино. Этот дом достался певице после развода с композитором Игорем Николаевым. Там звезда отдыхает душой и телом. Территория особняка наполнена буйной зеленью.

На днях Наташа Королева показала свой загородный участок, на котором организовала замысловатую клумбу. История ее создания получилась интересной. Для оформления оазиса пришлось спилить старое дерево, от которого остался только огромный ствол. Этот ствол на кадрах возвышается над бушующим пышной растительностью холмиком. Обстановка в домашнем уголке отдыха у Наташи Королевой получилась довольно интимной.

"Я хочу для красоты глаза показать свою горку возле дома. Это ландыши, это папоротник, вот петунии. Горка образовалась спонтанно, раньше здесь была ива. Ива выросла выской, начала мешать солнцу, мы ее обрезали, оставили вот такой оригинальный ствол от нее. Дальше добавили уже какие-то красные элементы из каких-то досок. Архип тут креативил. Вот от Ирочки из Германии стоят суслики. Получился у меня такой оазис рядом с крыльцом", – поделилась Наташа Королева.

Поклонники с интересом побывали на территории особняка Королевой и попросили показать еще и дом.